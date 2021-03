La sentenza Lotito e qualche riflessione su Covid e calcio E una dubbio | chi l’ha votato ha intenzione di lasciarlo in Figc?

(Di sabato 27 marzo 2021) Bisogna andare al di là della cronaca, per commentare ladi primo grado dell’ennesimo caso Lazio. Ricapitoliamo per i pochi che non sapessero. I fatti hanno certificato che la Lazio ha violato ripetutamente il protocollo anti, col risultato di …

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TAMPONI SENTENZA FIGC, LAZIO: 7 MESI DI INIBIZIONE A LOTITO 12 AI DUE MEDICI, 150MILA EURO DI MULTA AL CL… - Gazzetta_it : Sentenza Lazio-tamponi: 7 mesi di inibizione a Lotito e ammenda al club - Gregnrg : RT @4n1mo51t1som1n4: Oltre i 12 mesi di inibizione in 10 anni decade la carica di consigliere federale. Lotito, nel '12, ne beccò 2 per in… - vivere_sardegna : Il caso tamponi alla Lazio, ecco la sentenza: sette mesi a Lotito e 150 mila euro di multa - infoitsport : Nessuna penalizzazione, inibiti Lotito e i medici: Lazio, la sentenza FIGC sul caos tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : sentenza Lotito

Per tutte queste accuse erano così arrivati i deferimenti al presidentee ai due medici sociali Pulcini e Rodia. LaIl Torino , avversario della Lazio nella gara di campionato del 1° ...... 200 mila euro di multa alla società, 13 mesi e 10 giorni di inibizione ae 16 mesi ai medici sociali Rodia e Pulcini . Il comunicato ufficiale della Procura 'Relativamente alla...L’inibizione per Lotito non è grave al punto da farlo decadere dagli incarichi ... (Corriere della Sera) Questo il comunicato: «Relativamente alla sentenza emessa oggi dal Tribunale Federale Nazionale ...Caos tamponi in casa Lazio: la sentenza è di 7 mesi di inibizione per il presidente Lotito e 12 mesi per i due medici della società Pulcini e Rodia.