Inter, parla l’agente di Vidal: “Ricevuto alcune offerte, ma resterà in nerazzurro. Vuole lo Scudetto e poi la Champions” (Di sabato 27 marzo 2021) Parola a Fernando Felicevich.Ha le idee chiare il centrocampista dell'Inter, Arturo Vidal, ai box dopo l'Intervento subito lo scorso 12 marzo per un problema rimediato al menisco. Il giocatore, attualmente impegnato per recuperare la propria condizione, è infatti deciso a tornare quanto prima in campo per dare il proprio contributo all'Inter in vista del rush finale di campionato. A confermarlo è lo stesso agente del cileno, Fernando Felicevich, Intervenuto ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" per fare chiarezza sul futuro del suo assistito. “Normale che ci siano delle offerte per uno del suo livello, ma rimane all’Inter. Ora Vuole lo Scudetto, l’anno prossimo la Champions. A breve tornerà in campo”. Leggi su mediagol (Di sabato 27 marzo 2021) Parola a Fernando Felicevich.Ha le idee chiare il centrocampista dell', Arturo, ai box dopo l'vento subito lo scorso 12 marzo per un problema rimediato al menisco. Il giocatore, attualmente impegnato per recuperare la propria condizione, è infatti deciso a tornare quanto prima in campo per dare il proprio contributo all'in vista del rush finale di campionato. A confermarlo è lo stesso agente del cileno, Fernando Felicevich,venuto ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" per fare chiarezza sul futuro del suo assistito. “Normale che ci siano delleper uno del suo livello, ma rimane all’. Oralo, l’anno prossimo la. A breve tornerà in campo”.

