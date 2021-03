Ilary Blasi | l’attacco di Akash Kumar | “Non so chi sia lei”

Leggi su biccy

(Di sabato 27 marzo 2021) Ieri notteha fatto una serie di dirette Instagram in cui ha detto di tutto. Tra le tante cose il modello ha lanciato una shade bislacca addicendo che se non fosse perché è la moglie di Francesco Totti non la consocerebbe. “No io non ho rancore verso, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Torri Francesco io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo. Ma questo modo avrò di, em no zio io sono un top model, fatele voi sei sfilate campagne a New York e a Londra. Fatele voi quando sei anni fai le Benetton fatele. Tutti quelli che non mi conoscono vanno dalla d’Urso a prendersi 2 soldi, ma io non li conosco. (ha trascritto biccy.it) Quindi è tutta questione di denaro e a me il denaro non manca. E ...