Fulvia Visconti Ferragamo | la Signora della Seta | rivive nella mostra sui foulard da lei ideati

Leggi su velvetmag

(Di sabato 27 marzo 2021) Una splendida notizia per gli appassionati di moda. Prende il via a Firenze la” di Salvatore. Date le attuali restrizioni covid-19, l’esposizione allestita presso il museogriffe, a Palazzo Spini Ferroni, mira a celebrare le iconiche stampeMaison. Il progetto sarà visibile on line, tramite un virtual tour in italiano e in inglese, fino al 18 aprile 2022, accessibile sul sito museo..com. Dal 29 aprile approderà su Sky arte anche un documentario dedicato. Sarà possibile ammirare il lavoro quarantennale di, quarta figlia di Salvatore, fondatorecelebre Maison. La stilista, conosciuta anche come...