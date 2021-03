F1, Verstappen pole in Bahrain: Leclerc quarto con Ferrari (Di sabato 27 marzo 2021) Max Verstappen conquista la prima pole position del Mondiale 2021 di Formula 1. L’olandese della Red Bull partirà davanti a tutti nel Gp del Bahrain dopo il miglior tempo nelle qualifiche di oggi con un giro in 1’28?997. Verstappen parte davanti alle due Mercedes dell’inglese, campione del mondo in carica, Lewis Hamilton (+0?388) e del finlandese Valtteri Bottas (+0?589). quarto tempo e seconda fila per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0?681). Quinto tempo per il francese dell’Alpha Tauri Pierre Gasly (+0?812) che si lascia alle spalle le due McLaren dell’australiano Daniel Ricciardo (+0?930) e dell’inglese Lando Norris (+0?977). Ottavo posto e quarta fila per la seconda Rossa, quella dello spagnolo Carlos Sainz (+1?218), davanti al connazionale dell’Alpine ... Leggi su funweek (Di sabato 27 marzo 2021) Maxconquista la primaposition del Mondiale 2021 di Formula 1. L’olandese della Red Bull partirà davanti a tutti nel Gp deldopo il miglior tempo nelle qualifiche di oggi con un giro in 1’28?997.parte davanti alle due Mercedes dell’inglese, campione del mondo in carica, Lewis Hamilton (+0?388) e del finlandese Valtteri Bottas (+0?589).tempo e seconda fila per ladel monegasco Charles(+0?681). Quinto tempo per il francese dell’Alpha Tauri Pierre Gasly (+0?812) che si lascia alle spalle le due McLaren dell’australiano Daniel Ricciardo (+0?930) e dell’inglese Lando Norris (+0?977). Ottavo posto e quarta fila per la seconda Rossa, quella dello spagnolo Carlos Sainz (+1?218), davanti al connazionale dell’Alpine ...

