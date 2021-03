Dua Lipa, e l’orgoglio pop: ‘Future Nostalgia’ un anno dopo (Di sabato 27 marzo 2021) Life&People.it Oggi si festeggia un anno dall’uscita ufficiale del secondo album di Dua Lipa, “Future Nostalgia“. Era uscito in pieno lockdown il 27 marzo 2020 e ha decretato già il suo successo internazionale. Future Nostalgia, album certificato oro Pubblicato durante il lockdown, Future Nostalgia è un brillante e insieme audace mix di perfette canzoni pop tra queste i singoli Don’t Start Now, Doppio Platino e Physical e Break My heart, entrambi certificati Oro. Dua Lipa ha inserito nell’album echi e richiami della musica con cui è cresciuta, dalla disco anni 70 alla dance pop dei 90’s, rivestendoli però di sonorità moderne. Una delle colonne sonore che hanno caratterizzato lo scorso anno grazie alle sue atmosfere dance, ispirate ad un sound nostalgico. Un album vario nei suoni e nei generi, in ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 27 marzo 2021) Life&People.it Oggi si festeggia undall’uscita ufficiale del secondo album di Dua, “Future Nostalgia“. Era uscito in pieno lockdown il 27 marzo 2020 e ha decretato già il suo successo internazionale. Future Nostalgia, album certificato oro Pubblicato durante il lockdown, Future Nostalgia è un brillante e insieme audace mix di perfette canzoni pop tra queste i singoli Don’t Start Now, Doppio Platino e Physical e Break My heart, entrambi certificati Oro. Duaha inserito nell’album echi e richiami della musica con cui è cresciuta, dalla disco anni 70 alla dance pop dei 90’s, rivestendoli però di sonorità moderne. Una delle colonne sonore che hcaratterizzato lo scorsograzie alle sue atmosfere dance, ispirate ad un sound nostalgico. Un album vario nei suoni e nei generi, in ...

Advertising

marcogarage : qualcuno mi manda il video di elenoire dove dice ma chi cazzo è dua lipa per favore - CaputoItalo : Radio iQdB - il blog tra musica e parole de I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno: Dua Lipa - We're Good (… - annaxstill : RT @DXFENCVLESS: voglio iniziare ad ascoltare dua lipa aiutatemi e ritwittate così arriva a più gente - AmaranthThe : @ClingClang123 @semifreqsonic Silver- Cascada, Zedd, Dua Lipa, Selena Gomez & The Scene, Depeche Mode - M_J_P_V1999 : Busco Mutuals (Amigos) Dalex Dalmata Dani Danna Paola Darell Darkiel David ghetta De La Ghetto Demi lovato D… -