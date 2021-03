Daniele Scardina: “Io e Diletta eravamo veri” (Di sabato 27 marzo 2021) A verissimo Daniele Scardina risponde anche alle domande curiose su Diletta Leotta. Non ha alcun problema, parla di lei sorridendo: “E’ stata una storia bellissima io e lei eravamo complici in tutto, siamo stati bene, eravamo veri, era una storia vera. E’ stato un bel periodo ero innamorato, ora non ci sentiamo più però io le voglio bene, la rispetto tantissimo per la donna che è perché è una grande donna” si sono amati tanto, e anche se oggi non hanno più contatti il pugile confida che le vuole bene, che lei è una grande donna. Ne parla sereno, anche quando Silvia Toffanin gli parla ancora di Diletta dicendo che è fidanzata. Le parole di Scardina sull’ex fidanzata sembrano quasi una frecciatina quando ha parlato di storia vera, in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 marzo 2021) Assimorisponde anche alle domande curiose suLeotta. Non ha alcun problema, parla di lei sorridendo: “E’ stata una storia bellissima io e leicomplici in tutto, siamo stati bene,, era una storia vera. E’ stato un bel periodo ero innamorato, ora non ci sentiamo più però io le voglio bene, la rispetto tantissimo per la donna che è perché è una grande donna” si sono amati tanto, e anche se oggi non hanno più contatti il pugile confida che le vuole bene, che lei è una grande donna. Ne parla sereno, anche quando Silvia Toffanin gli parla ancora didicendo che è fidanzata. Le parole disull’ex fidanzata sembrano quasi una frecciatina quando ha parlato di storia vera, in ...

