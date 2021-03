Daniele Scardina, dal ring a Verissimo: chi è il suo prossimo avversario (Di sabato 27 marzo 2021) Daniele Scardina ospite per la prima volta a Verissimo, il noto pugile si lascerà sfuggire e interessanti rivelazioni, cosa ha detto alla Toffanin Daniele Scardina per la prima volta sarà ospite… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 27 marzo 2021)ospite per la prima volta a, il noto pugile si lascerà sfuggire e interessanti rivelazioni, cosa ha detto alla Toffaninper la prima volta sarà ospite… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

donchi06 : RT @tittista: Non utilizzate Daniele Scardina per le vostre pazze illusioni Se sperate che denigri Diletta o che faccia allusione siete pro… - zazoomblog : Daniele Scardina pronto a difendere il titolo UE contro Louis Toutin - #Daniele #Scardina #pronto #difendere - SMSNEWSOFFICIAL : A @verissimotv ospiti l’Onorevole Maria Elena Boschi, @m_hunziker #GerryScotti #FrancescoArca, Daniele Scardina,… - gjngerhead : Daniele Scardina a Roma e io qui incastrata a scrivere la tesi - cristinascat10 : RT @tittista: Non utilizzate Daniele Scardina per le vostre pazze illusioni Se sperate che denigri Diletta o che faccia allusione siete pro… -