Cargo nel Canale di Suez | authority | completato il dragaggio

Advertising

ItalianNavy : 21 marzo #naveRizzo, in #OpGabinia, lotta alla pirateria nel #GolfodiGuinea, concorre nel contrasto ai traffici ill… - FedeDiLo98 : RT @GianniCuperIoPD: Elenco dei colloqui di Enrico Letta per ricostruire il centrosinistra: - Conte - Zoro - Sardine - Cargo arenato nel ca… - bushido01 : RT @ItalianPolitics: “Puntini sulle i”: non c’era alcuna tempesta di sabbia nel Canale di #Suez e i cargo a nord e a sud della #Evergreen n… - Ermanno45263324 : Un bel disastro nel Medio Oriente per il cargo in panne #Suez. - DeerEwan : RT @GianniCuperIoPD: Elenco dei colloqui di Enrico Letta per ricostruire il centrosinistra: - Conte - Zoro - Sardine - Cargo arenato nel ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Cargo nel

L'Authority del Canale di Suez ha annunciato la fine delle operazioni di dragaggio e l'inizio delle manovre di rimorchio del portacontainer Ever Given che da martedì blocca l'importante collegamento ...La nave incagliatacanale di Suez potrebbe essere 'liberata' in giornata. Il portacontainer Ever Given è bloccato ... La Ever Given blocca più di 200 naviche sarebbero dovute passare dal ...La nave incagliata nel canale di Suez potrebbe essere 'liberata' in giornata. Il portacontainer Ever Given è bloccato nello stretto da martedì e i tentativi per risolvere la situazione proseguono. Sta ...L'Authority del Canale di Suez ha annunciato la fine delle operazioni di dragaggio e l'inizio delle manovre di rimorchio del portacontainer Ever Given che da martedì blocca l'importante collegamento m ...