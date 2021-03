Uomini e Donne, colpo di scena in studio: una dama scappa via all’improvviso (Di venerdì 26 marzo 2021) Se le storie d’amore ultimamente scarseggiano, di certo non si può dire che a Uomini e Donne manchino gli imprevisti. Dopo la caduta dalle scale di Gemma Galgani, infatti, un altro episodio abbastanza spassoso ha avuto luogo nel corso dell’ultima puntata. Protagonista una dama che si trovava dietro le quinte in attesa di entrare per conoscere Domenico, uno dei cavalieri del pattern. La donna è stata annunciata da Maria De Filippi ma è stata attesa inutilmente: pare che sia letteralmente scappata poco prima di entrare. Il motivo? Non è chiaro se si sia trattato di un attacco di panico, un cambio di idea o un problema familiare; sta di fatto che la dama è sparita e redazione ha informato un’allibita Maria di quanto accaduto dietro le quinte. La conduttrice a sua volta l’ha comunicato al pubblico, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 marzo 2021) Se le storie d’amore ultimamente scarseggiano, di certo non si può dire che amanchino gli imprevisti. Dopo la caduta dalle scale di Gemma Galgani, infatti, un altro episodio abbastanza spassoso ha avuto luogo nel corso dell’ultima puntata. Protagonista unache si trovava dietro le quinte in attesa di entrare per conoscere Domenico, uno dei cavalieri del pattern. La donna è stata annunciata da Maria De Filippi ma è stata attesa inutilmente: pare che sia letteralmenteta poco prima di entrare. Il motivo? Non è chiaro se si sia trattato di un attacco di panico, un cambio di idea o un problema familiare; sta di fatto che laè sparita e redazione ha informato un’allibita Maria di quanto accaduto dietro le quinte. La conduttrice a sua volta l’ha comunicato al pubblico, ...

