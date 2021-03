Tina Cipollari derubata in un bar di Fiumicino: denunciato un uomo. Il borsello conteneva un rossetto e uno specchietto (Di venerdì 26 marzo 2021) Tina Cipollari è stata derubata in bar di Fiumicino. A raccontare l'episodio è Roma Today. L'opinionista di Uomini e Donne ha lasciato il borsello su un tavolino e il ladro, un cliente abituale del bar, lo ha preso. Tina Cipolari allora si è rivolta al commissariato Aurelio. ... Leggi su blitzquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021)è statain bar di. A raccontare l'episodio è Roma Today. L'opinionista di Uomini e Donne ha lasciato ilsu un tavolino e il ladro, un cliente abituale del bar, lo ha preso.Cipolari allora si è rivolta al commissariato Aurelio. ...

Advertising

Italia_Notizie : Fiumicino, Tina Cipollari derubata in un bar. Denunciato un cliente - PasqualeMarro : #TinaCipollari derubata in un bar di Roma: ecco cosa le hanno preso - AianFedeMomi : @cicciovalenti Scusa se scrivo solo adesso sono 48ore che nn dormo a scrivere articoli su Dante. Tina cipollari der… - MondoTV241 : Brutto episodio per Tina Cipollari. Derubata in un bar #tinacipollari - cronaca_news : Tina Cipollari derubata in un bar di Fiumicino: denunciato un uomo. Il borsello conteneva un rossetto e uno specchi… -