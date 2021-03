Se Dante riesce a far diventare «nazionalisti» anche Repubblica e Franceschini (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar – Ha suscitato molto scalpore un corposo articolo della Frankfurter Rundschau pubblicato proprio ieri che era Dantedì. Il contributo, firmato da Arno Widmann (una star per i radical chic tedeschi), è stato subito percepito come un attacco a Dante, con Repubblica che ha prontamente espresso tutta la sua indignazione con un titolo sensazionalistico: Dante, l’incredibile attacco dalla Germania: «Arrivista e plagiatore». Preso da sacro furore patriottico, anche il ministro (piddino) della Cultura, Dario Franceschini, ha commentato con distacco e piglio Dantesco: «Non ragioniam di lor, ma guarda e passa». Non ragioniam di lor, ma guarda e passa (Inf. III, 51) https://t.co/eYRmvxGn4u via @Repubblica— Dario ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar – Ha suscitato molto scalpore un corposo articolo della Frankfurter Rundschau pubblicato proprio ieri che eradì. Il contributo, firmato da Arno Widmann (una star per i radical chic tedeschi), è stato subito percepito come un attacco a, conche ha prontamente espresso tutta la sua indignazione con un titolo sensazionalistico:, l’incredibile attacco dalla Germania: «Arrivista e plagiatore». Preso da sacro furore patriottico,il ministro (piddino) della Cultura, Dario, ha commentato con distacco e pigliosco: «Non ragioniam di lor, ma guarda e passa». Non ragioniam di lor, ma guarda e passa (Inf. III, 51) https://t.co/eYRmvxGn4u via @— Dario ...

