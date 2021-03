Salvini pronto a votare contro Draghi se ci saranno altre restrizioni (Di venerdì 26 marzo 2021) La Lega va all’attacco del Governo Draghi. “È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile”. Matteo Salvini invita il premier a sposare una linea aperturista. “Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue – e soprattutto dei dati medici e scientifici – chiediamo al presidente Draghi che dal 7 aprile, almeno nelle regioni e nelle città con situazione sanitaria sotto controllo, si riaprano (ovviamente in sicurezza) le attività chiuse, a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar, oratori, negozi”. Il Capitano annuncia voto contrario al Governo se ci saranno altre restrizioni. “Qualunque proposta in Consiglio dei Ministri e in parlamento avrà l’ok della Lega solo se prevederà un graduale e sicuro ritorno alla vita”. Leggi su laprimapagina (Di venerdì 26 marzo 2021) La Lega va all’attacco del Governo. “È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile”. Matteoinvita il premier a sposare una linea aperturista. “Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue – e soprattutto dei dati medici e scientifici – chiediamo al presidenteche dal 7 aprile, almeno nelle regioni e nelle città con situazione sanitaria sottollo, si riaprano (ovviamente in sicurezza) le attività chiuse, a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar, oratori, negozi”. Il Capitano annuncia voto contrario al Governo se ci. “Qualunque proposta in Consiglio dei Ministri e in parlamento avrà l’ok della Lega solo se prevederà un graduale e sicuro ritorno alla vita”.

