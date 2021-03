Roma, Villar svela: “Dovevo restare in prestito in Spagna, ma Fonseca mi ha chiamato e…” (Di venerdì 26 marzo 2021) Il calciatore della Roma Gonzalo Villar, una delle sorprese di questa stagione giallorossa, ha parlato ad As della sua bella stagione: "All'inizio la Roma voleva ingaggiarmi e lasciarmi in prestito all'Elche, ma poi Fonseca mi ha chiamato personalmente e mi ha detto che aveva visto molte delle mie partite e voleva che mi trasferissi a Roma da subito. Sono partito immediatamente. Ho sempre sognato di poter giocare in una grande squadra europea e vedendo l'insistenza con cui la Roma mi chiamava, sapevo che era il posto giusto". Per un giocatore spagnolo molti anni fa andare all'estero era una sorta di tabù, mentre in Liga il calciatore straniero è molto apprezzato. La Roma ha scommesso e fatto un investimento su di me. Trasferimi in ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 marzo 2021) Il calciatore dellaGonzalo, una delle sorprese di questa stagione giallorossa, ha parlato ad As della sua bella stagione: "All'inizio lavoleva ingaggiarmi e lasciarmi inall'Elche, ma poimi hapersonalmente e mi ha detto che aveva visto molte delle mie partite e voleva che mi trasferissi ada subito. Sono partito immediatamente. Ho sempre sognato di poter giocare in una grande squadra europea e vedendo l'insistenza con cui lami chiamava, sapevo che era il posto giusto". Per un giocatore spagnolo molti anni fa andare all'estero era una sorta di tabù, mentre in Liga il calciatore straniero è molto apprezzato. Laha scommesso e fatto un investimento su di me. Trasferimi in ...

Advertising

ItaSportPress : Roma, Villar svela: 'Dovevo restare in prestito in Spagna, ma Fonseca mi ha chiamato e...' - - Fantacalcio : Roma, Villar: 'Devo molto a Fonseca. Ora vivo il mio sogno' - RomaFuori : Gonzalo #villar nella conferenza pre #italiaSpagna und 21 : 'Giocare in club come la Roma è veramente una gran cosa… - ilRomanistaweb : ??? #Villar: 'Giocare nella #Roma è una gran cosa. #Pedro aiuta molto noi giovani' Il centrocampista giallorosso in… - LeoWolf1992 : RT @LAROMA24: Spagna U21, Villar: «La Roma mi prepara a sfide come queste» #AsRoma -