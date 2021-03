Rapina finisce in tragedia a Marano, lo scontro tra una Smart e un T-max: due morti (Di venerdì 26 marzo 2021) Marano. Un tentativo di Rapina finito male. Questo quanto accaduto questa sera in via Roma, tra Marano e Villaricca. Rapina, due morti a Marano Stando alle prime informazioni, pare che la vittima della Rapina fosse a bordo di una Smart. Il conducente del veicolo sarebbe stato Rapinato da due malviventi a bordo di un T-max L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 marzo 2021). Un tentativo difinito male. Questo quanto accaduto questa sera in via Roma, trae Villaricca., dueStando alle prime informazioni, pare che la vittima dellafosse a bordo di una. Il conducente del veicolo sarebbe statoto da due malviventi a bordo di un T-max L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

