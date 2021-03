Pinsoglio: “Con CR7 all’inizio avevo un po’ di timore. Ora andiamo a cena e paga sempre lui” (Di venerdì 26 marzo 2021) Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, ha parlato così di Cristiano Ronaldo in una diretta su Twich: “all’inizio lo guardavo un po’ così, da lontano. avevo un po’ di timore, poi mi sono sciolto, ci siamo avvicinati e in campo ci siamo legati per tanti motivi. Non l’avrei mai detto, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, a volte siamo andati anche a cena. Chi paga? sempre lui”. Foto: Twitter personale Pinsoglio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021) Carlo, terzo portiere della Juventus, ha parlato così di Cristiano Ronaldo in una diretta su Twich: “lo guardavo un po’ così, da lontano.un po’ di, poi mi sono sciolto, ci siamo avvicinati e in campo ci siamo legati per tanti motivi. Non l’avrei mai detto, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, a volte siamo andati anche a. Chilui”. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

