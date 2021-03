OPPO Find X3 Pro conquista la giuria del Red Dot Design Award (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Design futuristico di , tra i più importanti concorsi di Design al mondo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 26 marzo 2021) Ilfuturistico di , tra i più importanti concorsi dial mondo. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

teeechblog : OPPO Find X3 Pro vince il prestigioso premio Red Dot Award 2021 - CellulareMag : OPPO Find X3 Pro: l'unboxing ufficiale sulle note composte da Hans Zimmer. Da guardare e da ascoltare.… - batista70phone : Recensione Oppo Find X3 Lite - batista70phone : OPPO Find X3 Pro vince il prestigioso premio Red Dot Award 2021 - Pinunong_Ed : Comparison of Vivo X60 Pro+, Oppo Find X3 Pro and Oneplus 9 Pro camera test please! @MKBHD @Mrwhosetheboss -