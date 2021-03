Moto2 | risultati prove libere 1 GP Qatar 2021 | la classifica dei tempi | Bezzecchi il più veloce

(Di venerdì 26 marzo 2021) L’italiano Marcoè stato il piùnelle1 disul circuito di Losail, in. L’azzurro ha realizzato il miglior tempo in 2’00’’305, precedendo nella sessione d’esordio del Motomondialeil britannico Sam Lowes (+0’’016) e l’italiano Fabio Di Giannantonio (+0’’242). Nessun altro italiano ha concluso in Top 10. I piloti dellatorneranno in pista alle 17.05 per le FP2. LADEI1 72 M.2:00.305 2 22 S. LOWES +0.0163 21 F. DI GIANNANTONIO +0.242 4 64 B. BENDSNEYDER +0.339 5 87 R. GARDNER +0.363 6 9 J. NAVARRO +0.378 7 96 J. DIXON +0.388 8 75 A. ARENAS +0.517 9 25 R. FERNANDEZ +0.601 10 42 M. RAMIREZ +0.627 SportFace.

