La Templanza su Amazon Prime Video | anche la soap spagnola va in streaming

(Di venerdì 26 marzo 2021) Lasudal 26 marzo Gli intrighi, le passioni, gli amori al centro dellespagnole sono capaci di catturare l’interesse del pubblico di tutto il mondo e ancor di più di noi popoli mediterranei calorosi e appassionati. Così dopo il dramma dalle venature storiche di El Cid,rilancia la passione “caliente” con Launa serie originalepronta a portare ingli appassionati del genere. Laè un drama romantico basato sul romanzo di successo di María Dueñas (The Time in Between, Las Hijas del Capitán) ambientato alla fine del XIX secolo. La serie, interpretata da Leonor Watling e Rafael Novoa, è ...

Composta da dieci episodi, la serie è disponibile sulla piattaforma diPrime Video il 26 marzo in versione originale, sottotitolata e doppiata. Lasu Prime Video: la trama della ......destino li riporterà presto in Spagna e legherà le loro esistenze a quella dellache, come l'amore che sboccia lentamente tra i due, troverà pian piano nuova vita. Le 60 serie TV su...La Templanza su Amazon Prime Video una soap spagnola ambientata nel passato, di che parla, il cast della serie dal 26 marzo ...Per gli amanti del dramma in costume, arriva La Templanza sulla piattaforma Amazon Prime Video, serie tv spagnola basata sul romanzo di successo ...