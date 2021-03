La calciatrice Rhali Dobson chiude la sua carriera con un epilogo commovente

(Di venerdì 26 marzo 2021) Laaustralianala suain manierae pronta a lottare con il suo Matt contro il cancro Si ritira per aiutare il compagno malato e lui le chiede di sposarla su Notizie.it.

... cheandasse a festeggiare a bordo campo con la sua famiglia e che salutasse le proprie compagne a cui aveva annunciato poco prima che quella sarebbe stata la sua ultima partita da. ...Una proposta di matrimonio dopo un gol e la corsa verso la bandierina per festeggiare. Prima di questo episodio nel mondo del calcio avevamo visto quasi tutto. ProtagonistaDobson ,australiana che aveva appena realizzato il primo gol nel 2 - 1 finale del suo Melbourne City sul Perth Glory . Ad attenderla nei pressi del corner c'era il suo fidanzato, ...E’ accaduto in Australia, subito dopo il fischio finale di Melbourne City-Peth Gory: Matt Stonham è entrato in campo e, inginocchiatosi, ha ...Rhali Dobson è andata dalla bandierina del calcio d’angolo dove ad aspettarla c’era il suo fidanzato Matt malato di tumore al cervello ...