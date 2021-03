Insulti e minacce a Brumotti: due trapper a processo (Di venerdì 26 marzo 2021) I due trapper di Monza, Jordan Tinti e Simone Rizzuto, noti come Jordan Jeffrey Baby e Mr Rizzus, avrebbero invitato a “gettare acido” su Brumotti. Jordan Tinti e Simone Rizzuto, due ragazzi monzesi di 21 anni, presenti da qualche anno nella scena della musica trap con i nomi di Jordan Jeffrey Baby e Mr Rizzus, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 26 marzo 2021) I duedi Monza, Jordan Tinti e Simone Rizzuto, noti come Jordan Jeffrey Baby e Mr Rizzus, avrebbero invitato a “gettare acido” su. Jordan Tinti e Simone Rizzuto, due ragazzi monzesi di 21 anni, presenti da qualche anno nella scena della musica trap con i nomi di Jordan Jeffrey Baby e Mr Rizzus, L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

RobertoBurioni : pochi minuti fa ho qui spiegato che ci sono delle precise linee guida per la cura di COVID-19 e che discostarsi da… - LegaSalvini : ?? LE OFFESE DEI CENTRI SOCIALI NON MI FANNO PAURA Silvia #Sardone: 'I compagni del Macao a #Milano mi scaricano a… - gennaromigliore : La mia solidarietà alla Senatrice @LiciaRonzulli. Insulti e minacce sono le armi di chi non ha argomenti. Non si la… - EmiSilver1 : RT @AzzurraBarbuto: Un neonato non può autodeterminarsi, ecco perché qualsiasi genitore è responsabile di ciò che gli accade. Ho subito min… - Nidyaie : RT @BeppeGiulietti: Siamo certi che #osservatorio #cronistiminacciati e autorità di polizia sapranno individuare i profili da dove partono… -