Il 'rubinetto indiano' mette in ansia mezzo mondo sui vaccini

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nella limitazione all’export diAstraZeneca imposto dall’India non c’è niente che non si sappia. La decisione del governo di New Delhi rientra nelle logiche strategiche di chi possiede il bene primario, utilizzato come strumento di pressione o distensione, dipende dove rivolgiamo lo sguardo. “I motivi” che hanno spinto il primo ministroNerendra Modi “sono principalmente due”, spiega ad Huffpost Nicola Missaglia, research fellow dell’aria asiatica per l’Ispi. “L’aumento dei contagi e dei decessi dovuti alla seconda ondata che si sta abbattendo sul paese da qualche settimana e la perdita di consenso interno”. Nello scacchiere mondiale, l’India ha assunto un ruolo di primaria importanza per la sua capacità di produrre il vaccino, una possibilità non concessa ai più, e che può utilizzare come arma in grado di accelerare o rallentare le ...