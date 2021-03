F1 | Sebastian Vettel | “Abbiamo provato a sfruttare ogni secondo Devo abituarmi meglio alla macchina”

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 marzo 2021)ha chiuso in 14ma posizione la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2021, prima tappa stagionale del nuovo Mondiale di Formula Uno. Il tedesco ex Ferrari, al debutto ufficiale quest’oggi in un weekend di gara con Aston Martin, non ha brillato particolarmente sul giro secco raccogliendo comunque dati importanti in vista del prosieguo del campionato. “Guidiamo solo due volte per un’ora invece che due volte per 90 minuti, quindi avevamo molto da fare.. Adgiro conoscolagiro ti aiuta a prendere il ritmo di cui hai bisogno. Ci provo molto e c’è ancora molto da fare“, sono le prime dichiarazioni di ...