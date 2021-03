Covid, Pregliasco: «Per essere più liberi ci vorranno dai 7 ai 13 mesi. Ma non sarà così facile» (Di venerdì 26 marzo 2021) Quando saremo liberi? «Questa è una fase iniziale. C’è anche una problematica di sovranismo complessivo e di paura di arrivi dall’estero». Ma «un modello matematico dell’Istituto superiore di sanità evidenziava da 7 a 13 mesi come il tempo» necessario «per un ritorno alla normalità». A prospettarlo è stato il virologo dell’università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, ad Agorà’ su Rai3. Pregliasco: non sarà facile tornare alla normalità L’esperto ha spiegato anche che «non sarà facile realizzarla» questa riapertura. così come il ritorno alla normalità «in un senso progressivo. Perché, lo abbiamo visto fra le zone gialle e bianche, c’è subito una tendenza al liberi tutti». Il pensiero è anche per città grandi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Quando saremo? «Questa è una fase iniziale. C’è anche una problematica di sovranismo complessivo e di paura di arrivi dall’estero». Ma «un modello matematico dell’Istituto superiore di sanità evidenziava da 7 a 13come il tempo» necessario «per un ritorno alla normalità». A prospettarlo è stato il virologo dell’università degli Studi di Milano, Fabrizio, ad Agorà’ su Rai3.: nontornare alla normalità L’esperto ha spiegato anche che «nonrealizzarla» questa riapertura.come il ritorno alla normalità «in un senso progressivo. Perché, lo abbiamo visto fra le zone gialle e bianche, c’è subito una tendenza altutti». Il pensiero è anche per città grandi ...

