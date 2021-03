Covid, Mario Draghi: la decisione spiazza tutti (Di venerdì 26 marzo 2021) In conferenza stampa Mario Draghi ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla riapertura della scuola e sui vaccini da somministrare: il Governo si sta muovendo. Mario Draghi parla di scuola e vaccini (Getty Images)Sembra non volersi arrestare la diffusione del contagio del coronavirus. Il Governo italiano, nell’ultimo anno, ha messo in campo tutte le proprie risorse per poter contrastare il virus, ma la strada per uscire dall’emergenza è ancora lunga e tortuosa. Dopo il cambio di governo, da Conte a Draghi, si è lavorato duramente per accelerare le somministrazioni dei vaccini e varare il Recovery Plan. Oggi, in conferenza stampa, il premier Mario Draghi ha fatto un punto della situazione circa la riapertura delle scuole, la campagna vaccinale ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) In conferenza stampaha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla riapertura della scuola e sui vaccini da somministrare: il Governo si sta muovendo.parla di scuola e vaccini (Getty Images)Sembra non volersi arrestare la diffusione del contagio del coronavirus. Il Governo italiano, nell’ultimo anno, ha messo in campo tutte le proprie risorse per poter contrastare il virus, ma la strada per uscire dall’emergenza è ancora lunga e tortuosa. Dopo il cambio di governo, da Conte a, si è lavorato duramente per accelerare le somministrazioni dei vaccini e varare il Recovery Plan. Oggi, in conferenza stampa, il premierha fatto un punto della situazione circa la riapertura delle scuole, la campagna vaccinale ...

Advertising

SkyTG24 : Mario #Draghi ha annunciato la riapertura della scuola fino alla prima media anche in zona rossa dopo Pasqua:… - SkyTG24 : Covid, oggi la Cabina di regia del Governo. Alle 14 conferenza stampa di Mario Draghi - Novacula_Occami : RT @AurelianoStingi: Anche se purtroppo spesso queste petizioni non arrivano dove dovrebbero firmiamo! VACCINAZIONE OBBLIGATORIA ANTI COVI… - pcorrada : RT @AurelianoStingi: Anche se purtroppo spesso queste petizioni non arrivano dove dovrebbero firmiamo! VACCINAZIONE OBBLIGATORIA ANTI COVI… - AurelianoStingi : Anche se purtroppo spesso queste petizioni non arrivano dove dovrebbero firmiamo! VACCINAZIONE OBBLIGATORIA ANTI C… -