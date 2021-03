Covid, Draghi: 'Il governo interverrà sugli operatori sanitari non vaccinati' (Di venerdì 26 marzo 2021) In conferenza stampa da Palazzo Chigi, Mario Draghi ha spiegato che 'il governo interverrà nel caso di operatori sanitari non vaccinati ' contro il Covid, aggiungendo che il ministro Cartabia è già al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 marzo 2021) In conferenza stampa da Palazzo Chigi, Marioha spiegato che 'ilnel caso dinon' contro il, aggiungendo che il ministro Cartabia è già al ...

