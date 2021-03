Che ne sarà dell’app ‘Immuni’? I numeri di un flop

Leggi su dire

(Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – Il contact tracing digitale firmato Immuni scivola sempre più nel dimenticatoio con un crollo evidente nel 2021 dei download, un numero di tracciamenti accertati relativamente basso e un velo di mistero sulla quantità di utenti realmente attivi. L’app è stata scaricata circa 10.387.000 volte in totale, ma ormai solo 11.000 volte tra il 18 e il 24 marzo. Micro passi in avanti che difficilmente permetteranno al sistema lanciato lo scorso 1 giugno dall’allora governo Conte di andare lontano. A poco è servito il via libera del Garante della Privacy sull’inserimento in autonomia, nell’apposita sezione dell’app, del codice univoco nazionale (Cun) per avvertire i propri contatti nel caso di positività al tampone.