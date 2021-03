Area cavalcavia via Moneta bonificata e messa in sicurezza | quattro denunce

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 marzo 2021) Roma – I poliziotti del Commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, nei giorni scorsi hanno portato a termine le operazioni di bonifica eindell’sotto ildi via Andrea, angolo via W. Procaccini. Sotto ilsono state trovate 4 persone, 3 uomini e una donna di nazionalita’ romena, tutti denunciati in stato di liberta’ per invasione di terreni o edifici. Contestualmente e’ stato smantellato un altro insediamento abusivo posto a poca distanza, nelle vicinanze dell’Istituto H. Hertz. Per le operazioni di bonifica e’ intervenuto anche il personale della Polizia Locale Roma Capitale – U. O. VII Gruppo “Tuscolano” e personale A.M.A. per la rimozione di masserizie e rifiuti urbani. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.