Albano senza mezzi termini sul vaccino AstraZeneca | “Non mi vaccino con Astrazeneca perché i miei amici … ”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 26 marzo 2021), che ha ormai 77 anni, per l’età è prossimo a vaccinarsi, infatti, come lui stesso ha detto, il suo turno è previsto per la fine di marzo, e cioè tra pochi giorni.che è andato ospite in varie trasmissioni televisive, ha sempre detto quale è la sua idea sui vaccini e, sia come ospite da Paolo Del Debbio che da Mara Venier che da Bruno Vespa, ha sempre manifestato il suo scettiscismi sulAstrazenca ma si è detto favorevole alla vaccinazione di massa anche da lui ritenuta l’unico modo per venire fuori da questa pandemia.ha potuto lavorare poco in questo periodo anche se più di altri suoi colleghi, se non ha potuto fare concerti in giro per il mondo, è andato parecchio in tv e, soprattutto, a suo dire, si è molto divertito nella trasmissione di ...