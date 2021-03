Zoff | “In nazionale solo due bandiere | una di queste è Insigne”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDinoè stato intervista a 1 Station Radio,le sue parole: “nel calcio di oggi? Nellaitaliana ne vedo due: Donnarumma per il Milan edper il Napoli. Il primo ha un avvenire straordinario, mentre Lorenzo è la bandiera della squadra partenopea già da qualche anno. A differenza del capitano del Napoli, Donnarumma è ancora molto giovane e ci sono dei problemi per il rinnovo con il Milan, dunque, per il futuro, si vedrà. Sono sicuro che il procuratore lavorerà al meglio per l’avvenire del suo assistito, ma credo che la scelta, alla fine, la farà soprattutto il portier”. Sul Napoli: “La squadra di Gattuso è lì per la corsa Champions. Gli azzurri, finalmente, sembrano essere tornati in salute. Contro la Roma hanno vinto una partita ...

Ultime Notizie dalla rete : Zoff nazionale

Napoli - 'La miameritava di vincere quel famoso Europeo in Olanda, nel 2000, che perdemmo nei minuti ...per me è segnarlo a prescindere di come lo si tiri - queste le parole di Dino, ...Unadi calcio serve anche a questo. Pensa a cosa simbolicamente rappresentarono Bearzot,e Paolo Rossi durante gli Anni di Piombo. E il Covid è peggio del terrorismo, perché colpisce ...Due traguardi speciali per Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini in Nazionale. I due sono attesi da due record niente male Sarà una serata speciale per Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini quella del m ...Nel corso de 'Il Sogno Nel Cuore' su 1 Station Radio, l'icona del calcio italiano Dino Zoff ha rilasciato alcune dichiarazioni.