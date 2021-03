Veronica Lario, un drammatico problema di soldi. Terzo fallimento in pochi mesi, "strada in salita" (Di giovedì 25 marzo 2021) Pessimo periodo finanziario per Veronica Lario. Secondo quanto riporta il Tempo, l'ex moglie di Silvio Berlusconi ha dovuto liquidare una sua terza società nel giro di pochi mesi. "Continua a restare in salita la strada imprenditoriale di Miriam Bartolini (vero nome della Lario, ndr) - scrive Andrea Giacobino nella rubrica molto indiscreta Poltronissima -. Dopo che nel 2020 la sua holding Equitago ha sciolto la Campus Milano 2 e la Co Activity, pochi giorni fa lo stesso destino è toccato alla Excellent Service di cui la ex consorte dell'ex premier deteneva il 50%". L'assemblea guidata dall'architetto Angela Ceccato, amministratore unico, presente il 100% del capitale nelle persone del commercialista Paolo Costanzo per Equitago e i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Pessimo periodo finanziario per. Secondo quanto riporta il Tempo, l'ex moglie di Silvio Berlusconi ha dovuto liquidare una sua terza società nel giro di. "Continua a restare inlaimprenditoriale di Miriam Bartolini (vero nome della, ndr) - scrive Andrea Giacobino nella rubrica molto indiscreta Poltronissima -. Dopo che nel 2020 la sua holding Equitago ha sciolto la Campus Milano 2 e la Co Activity,giorni fa lo stesso destino è toccato alla Excellent Service di cui la ex consorte dell'ex premier deteneva il 50%". L'assemblea guidata dall'architetto Angela Ceccato, amministratore unico, presente il 100% del capitale nelle persone del commercialista Paolo Costanzo per Equitago e i ...

