Uomini e Donne, l'ex cavaliere Fabio Saccu è morto a 46 anni (Di giovedì 25 marzo 2021) Ancora un lutto che riguarda Uomini e Donne, la nota trasmissione di Maria De Filippi che nell'ultimo anno ha visto mancare diversi suoi ex protagonisti. E ieri si è spento anche uno dei più amati cavalieri del trono over, Fabio Donato Saccu, che proprio nel talk show di Canale 5 aveva trovato l'amore. Lei è la dama Lisa Leporati, con cui due anni fa Fabio era uscito dal programma e che gli è stata accanto fino alla fine. Fabio Donato Saccu è morto a soli 46 anni, ma in questo caso il Covid non c'entra nulla. L'uomo, che tra i telespettatori di Uomini e Donne viene ricordato per la sua dolcezza e per la bellissima proposta di matrimonio fatta alla sua Lisa (che purtroppo non ha avuto ...

