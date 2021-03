Svezia | Ibrahimovic | “Partita non facile | facciamo troppi errori banali”

(Di venerdì 26 marzo 2021) “Mancavo da un po’, non è stata una. Penso che li abbiamo rispettati un po’ troppo. Ma alla fine abbiamo vinto ed è la cosa più importante”. Queste le prime parole di Zlatanal termine della vittoria contro la Georgia, nel match valevole per la prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2022 che si svolgeranno in Qatar. Lo svedese tornava in nazionale dopo oltre 1700 giorni di assenza. “un po’– ha redarguito il fuoriclasse del Milan ai media svedesi – Se riusciamo a ridurli al minimo, possiamo diventare più pericolosi in attacco. Andrà meglio”. SportFace.

Advertising

UEFAcom_it : Zlatan Ibrahimovic di nuovo con la maglia della Svezia ???? #WCQ - DiMarzio : #Ibrahimovic, il rinnovo con il #Milan e la commozione in conferenza stampa: le sue parole - Filo2385Filippo : RT @DiMarzio: #Ibrahimovic torna a vestire la maglia della #Svezia e lo fa... a modo suo - DiMarzio : #Ibrahimovic torna a vestire la maglia della #Svezia e lo fa... a modo suo - sportface2016 : #Svezia, il ritorno di #Ibrahimovic: 'Partita non facile, facciamo troppi errori banali' -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia Ibrahimovic

...44- GEORGIA 1 - 0(4 - 4 - 2): Nordfeldt; Lustig, Lindelof, Helander, Augustinsson; Kulusevski, S. Larsson, Olsson, Claesson;, Isak. C. T.: Andersson. GEORGIA (4 - 2 - 3 - ...Anche a livello internazionale si celebra il ritorno in campo con la maglia della Nazionale svedese per Zlatan. Il ritorno nella rosa delladopo cinque anni è un vero evento per Zlatan, ma anche per gli appassionati di calcio internazionale. L'ultima volta con la Nazionale del ...Il record di Ibra Ibrahimovic non vestiva la maglia della Svezia dagli Europei 2016. Aveva annunciato il ritiro proprio dopo l'eliminazione nella fase a gironi. Ma ...Gli iberici sono stati fermati sull'1-1 dalla Grecia. Tre punti facili invece per la Germania contro l'Islanda (3-0) e per l'Inghilterra contro San Marino (5-0). I tedeschi sono scesi in campo nonosta ...