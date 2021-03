Stilista impiccata | il fidanzato non va in carcere | manca la prova dell' omicidio

Advertising

Milano - Niente carcere per Marco Venturi, 45enne imputato per la morte della fidanzata Carlotta Benusiglio,di 37 anni trovatacon una sciarpa a un albero nei giardini di piazza Napoli il 31 maggio del 2016. A stabilire che l'uomo non dovrà andare in galera, almeno per ora, è stata la ...Il 'quadro' indiziario 'non conduce univocamente ad un giudizio di alta probabilità di colpevolezza del Venturi' e mancano gravi indizi a suo carico, ossia non è stata provata 'oltre ogni dubbio' la ...A stabilirlo è la Corte di Cassazione: non ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Marco Venturi ...Non ci sono gravi indizi di colpevolezza per Marco Venturi e per questo per lui non si aprono le porte del carcere ...