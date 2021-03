Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si sono lasciati: la conferma di lei (Di giovedì 25 marzo 2021) Le parole di Sophie Codegoni È trascorso poco più di un mese da quando Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, ricaduta su Matteo Ranieri. A quel punto la coppia ha lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi, dando il via ad una relazione ufficiale. Nonostante per i primi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 25 marzo 2021) Le parole diÈ trascorso poco più di un mese da quandoha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, ricaduta su. A quel punto la coppia ha lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi, dando il via ad una relazione ufficiale. Nonostante per i primi L'articolo proviene da Novella 2000.

