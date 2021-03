Scanzi, l’affondo della Bettoni: “Non è in nessuna categoria protetta. Nessuno butta i vaccini” (Di giovedì 25 marzo 2021) Firenze, 25 mar – Non si placano le polemiche su Andrea Scanzi, “reo confesso” vaccinato e autodichiarato caregiver dei genitori anziani. Monica Bettoni, medico e già sottosegretario alla Sanità nel governo Prodi, le suona al giornalista mentre lui è ospite dalla Berlinguer. Bettoni: “Scanzi, Nessuno butta i vaccini” La Bettoni, medico attualmente in forza nel team di vaccinatori al Centro Affari di Arezzo, ha deciso di usare i social per replicare duramente a Scanzi in merito alla sua supposta “priorità” nelle liste vaccinali precipitando il Centro Affari di Arezzo, dove si svolgono le vaccinazioni, nelle polemiche. Ospite a Carta Bianca, la trasmissione condotta dalla Berlinguer, Scanzi ha ribadito di aver avuto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) Firenze, 25 mar – Non si placano le polemiche su Andrea, “reo confesso” vaccinato e autodichiarato caregiver dei genitori anziani. Monica, medico e già sottosegretario alla Sanità nel governo Prodi, le suona al giornalista mentre lui è ospite dalla Berlinguer.: “” La, medico attualmente in forza nel team di vaccinatori al Centro Affari di Arezzo, ha deciso di usare i social per replicare duramente ain merito alla sua supposta “priorità” nelle liste vaccinali precipitando il Centro Affari di Arezzo, dove si svolgono le vaccinazioni, nelle polemiche. Ospite a Carta Bianca, la trasmissione condotta dalla Berlinguer,ha ribadito di aver avuto ...

