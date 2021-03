Rinnovo Lautaro Martinez: stretta finale con l’Inter (Di giovedì 25 marzo 2021) l’Inter sarebbe vicinissima a mettere a segno il Rinnovo di Lautaro Martinez: ecco le cifre e i dettagli dell’operazione per l’argentino l’Inter deve fare i conti con la sosta per le nazionali e con un centro sportivo svuotato dalle mille assenze. Sono rimasti i sudamericani dopo lo stop delle gare per le qualificazioni mondiali. Come riporta Tuttosport, doppio impegno per Lautaro Martinez che continua a lavorare e pensa al Rinnovo: vicino l’accordo con l’Inter a 4,5 milioni all’anno e senza clausola rescissoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021)sarebbe vicinissima a mettere a segno ildi: ecco le cifre e i dettagli dell’operazione per l’argentinodeve fare i conti con la sosta per le nazionali e con un centro sportivo svuotato dalle mille assenze. Sono rimasti i sudamericani dopo lo stop delle gare per le qualificazioni mondiali. Come riporta Tuttosport, doppio impegno perche continua a lavorare e pensa al: vicino l’accordo cona 4,5 milioni all’anno e senza clausola rescissoria. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

MarisciaFox : RT @fcin1908it: Inter-Lautaro, fumata bianca: intesa per il rinnovo, le cifre. E la clausola… - FcInterNewsit : TS - Lautaro Sanchez al lavoro per il Bologna. Rinnovo Martinez, firma imminente - SpazioInter : Ts - Lautaro: il rinnovo è dietro l'angolo - - SpazioInter : Ts - Lautaro: il rinnovo è dietro l'angolo - - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Inter-Lautaro, fumata bianca: intesa per il rinnovo, le cifre. E la clausola… -