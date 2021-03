PSI sulla Dad | “l’istruzione è un diritto”

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 25 marzo 2021) “I ragazzi tornino a scuola. Il ricorso alla didattica a distanza e’, indubbiamente, eccessivo. Siamo i peggiori in Europa sui giorni persi a scuola e non possiamo andare avanti così. Gli studenti hanno ildi tornare in classe, si può fare in sicurezza e mantenendo livelli di prevenzione alti.Non ci sono studi scientifici che raccontano il vantaggio delle chiusure ma si ha percezione dei danni irreversibilisalute psicofisica dei ragazzi e delle loro famiglie. E c’è di più. Sono aumentate, lo ha raccontato l’Istat, le diseguaglianze. Tocca, infatti, l’8% la quota di bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado rimasti esclusi da una qualsiasi forma di didattica a distanza: ma la quota sale al 23% tra gli alunni con disabilità. Non è più accettabile”.Lo scrive in una nota Giulio Leone, per la sezione del PSI di San Giorgio Jonico. ...