Papa Francesco taglia gli stipendi del Vaticano: per i cardinali - 10% (Di giovedì 25 marzo 2021) La crisi economica dovuta al Covid entra anche in Vaticano e pesa sul bilancio, tanto che Papa Francesco ha preso misure drastiche e così, visto che la voce più pesante delle uscite della Santa Sede è ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 marzo 2021) La crisi economica dovuta al Covid entra anche ine pesa sul bilancio, tanto cheha preso misure drastiche e così, visto che la voce più pesante delle uscite della Santa Sede è ...

Advertising

elenabonetti : Oggi Papa Francesco ha nominato @ASmerilli Sottosegretaria del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integ… - Avvenire_Nei : Hanno tra i 3 i 19 anni gli autori dei testi per la Via Crucis del Venerdì Santo. - Avvenire_Nei : Il Papa: Maria ha confortato le persone morte sole nella pandemia - a70199617 : #Prendetelo ad esempio un Motu Proprio dedicato al ridimensionamento delle retribuzioni Francesco ha ridotto propor… - RobertoRenga : RT @paradisoa1: Quattro minuti di messaggio vocale solo se sei Papa Francesco. -