Morta Jessica Walter: addio a Lucille della serie Arrested Development (Di giovedì 25 marzo 2021) Un grave lutto ha colpito il mondo del cinema e della fiction, . (screenshot video)Jessica Walter, l’attrice veterana che ha interpretato il ruolo di Lucille Bluth in “Arrested Development – Ti presento i miei” è Morta, lo ha annunciato la sua famiglia giovedì. La donna sarebbe Morta nel sonno a 80 anni. Era anche la doppiatrice originale nella serie animata “Archer”, dove ricopriva il ruolo di Malory Archer. Un suo agente ha spiegato che la donna è Morta a New York, dove viveva. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Lutto nel cinema francese: morto il regista Bertrand Tavernier “È con il cuore pesante che confermo la scomparsa della mia amata mamma Jessica”, ha detto in ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 marzo 2021) Un grave lutto ha colpito il mondo del cinema efiction, . (screenshot video), l’attrice veterana che ha interpretato il ruolo diBluth in “– Ti presento i miei” è, lo ha annunciato la sua famiglia giovedì. La donna sarebbenel sonno a 80 anni. Era anche la doppiatrice originale nellaanimata “Archer”, dove ricopriva il ruolo di Malory Archer. Un suo agente ha spiegato che la donna èa New York, dove viveva. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Lutto nel cinema francese: morto il regista Bertrand Tavernier “È con il cuore pesante che confermo la scomparsamia amata mamma”, ha detto in ...

Advertising

xmelaniehere : oh no è morta jessica walters, che tristezza :( - johnscarpelli5 : No scusate ma in che senso è morta Jessica Walters ma che cazzo state dicendo ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Jessica Walter è Morta, addio alla Lucille Bluth di Arrested Development - badtasteit : #JessicaWalter, interprete di #LucilleBluth in #ArrestedDevelopment, è morta a 80 anni - astroslimon : É morta Jessica Walters. Dovunque sia, spero sia con un Martini in mano a parlar male dei gays. ?? -