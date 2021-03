Mondiale F1 2021: Hamilton favorito dai bookmakers (Di giovedì 25 marzo 2021) Le quote per il vincente del Mondiale di F1 2021 danno Lewis Hamilton come il favorito numero uno. Secondo di questa speciale classifica, il pilota della Red Bul, Max Verstappen. Mondiale F1 2021: Max contro Lewis, la Ferrari cerca se stessa Mondiale F1 2021: Mercedes favorita per i costruttori? I bookmakers di Planetwin365 danno come favorito per la vittoria finale il pilota della Mercedes Lewis Hamilton. Il britannico, è il campione in carica della federazione. Nella stagione 2020 ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale eguagliando il record del leggendario Michael Schumacher. Secondo i bookmakers, Hamilton ha una grande opportunità ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) Le quote per il vincente deldi F1danno Lewiscome ilnumero uno. Secondo di questa speciale classifica, il pilota della Red Bul, Max Verstappen.F1: Max contro Lewis, la Ferrari cerca se stessaF1: Mercedes favorita per i costruttori? Idi Planetwin365 danno comeper la vittoria finale il pilota della Mercedes Lewis. Il britannico, è il campione in carica della federazione. Nella stagione 2020 ha conquistato il suo settimo titoloeguagliando il record del leggendario Michael Schumacher. Secondo iha una grande opportunità ...

Advertising

ilpost : È una notizia importante perché potrebbe avere ripercussioni economiche enormi nei prossimi giorni: il canale, crea… - Raiofficialnews : “Un enigma come il cielo: questo era lei per me”. #Leonardo, da questa sera alle 21.25, in anteprima mondiale su… - fattoquotidiano : BLATTER SQUALIFICATO DA TUTTO Per 17 anni il capo del calcio mondiale, ora è stato condannato definitivamente - MariaLu91149151 : RT @ALFO100897: Chiedo a chiunque voglia approcciarsi a questo articolo di leggerlo, soffermandosi, in maniera assolutamente, asettica con… - HetzBib : RT @Venezia1600: 25 marzo 421 – 2021?? Buon compleanno Venezia! 1600° anniversario dalla fondazione della Città di #Venezia ?? ?? Una Cit… -