Juve come il Portogallo alla Continassa, ma non ci sarà nessun incrocio (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo tre giorni di pausa, la Juve riprenderà nel pomeriggio gli allenamenti. Ma non si incrocerà con il Portogallo, che in tarda mattinata lavorerà alla Continassa dopo il match di ieri sera contro l'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo tre giorni di pausa, lariprenderà nel pomeriggio gli allenamenti. Ma non si incrocerà con il, che in tarda mattinata lavoreràdopo il match di ieri sera contro l'...

Advertising

ZZiliani : Come no! A patto che il #Real gli dia 31 milioni netti; che la #Juve lo regali e perda 29 milioni di ammortamento;… - pisto_gol : Con poca onestà oggi #pirlo viene additato come l’unico responsabile delle difficoltà della Juve. Ma #pirlo è un al… - Gazzetta_it : Juve, 15 vittorie di fila e lo scudetto è servito: facile, no? #Pirlo studia tre esempi - sportli26181512 : Juve come il Portogallo alla Continassa, ma non ci sarà nessun incrocio: Juve come il Portogallo alla Continassa, m… - Gazzetta_it : #Juve, come il #Portogallo alla Continassa, ma non ci sarà nessun incrocio. Lavoro individuale per Dybala e gli inf… -