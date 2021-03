Incidente a Roma | muore un giocatore 19enne della Lazio Primavera

(Di giovedì 25 marzo 2021) Daniel Guerini,, è morto mercoledì 24 marzo in unstradale avvenuto a. Daniel e i suoi amici erano andati a prendere del cibo in una paninoteca vicina ed erano diretti a casa di Rozzi. Abitavano tutti nello stesso quartiere ed erano amici da tempo. (Getty Images)stradale mortale nella serata di mercoledì 24 marzo a. A perdere la vita è stato Daniel Guerini, ragazzo di 19 anni – era nato il 21 marzo del 2002 – che giocava. Ad essere coinvolti nello scontro sono stati altri due giovanistessa età. Questi ultimi sono stati ricoverati in ospedale in codice rosso a seguito dell’impatto che ha visto ...

Advertising

marcoconterio : Drammatico incidente a Roma. Ha perso la vita un ragazzo di diciannove anni, Daniel Guerini della Lazio Primavera.… - TuttoMercatoWeb : Incidente frontale a Roma: muore il 19enne Primavera della Lazio Daniel Guerini - repubblica : Roma, incidente sulla Palmiro Togliatti: è morto Daniel Guerini giocava nella Primavera della Lazio - CronacaSocial : ?? Incidente stradale mortale. Ha perso la vita un giovane calciatore della #Lazio. I DETTAGLI ?? - Holygod281 : RT @perchetendenza: 'Daniel Guerini': Perché il trequartista della Primavera della Lazio ha perso la vita a seguito di un incidente stradal… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Roma

Il mondo del calcio e non solo è in lutto da ieri sera, quando in unstradale aè morto il 19enne talento della Primavera della Lazio Daniele Guerini , dopo un terribile scontro sulla Palmiro Togliatti. Il suo procuratore era Luca Antonini, ex terzino di ...Nato a, sotto il segno dell'Ariete, il 21 marzo 2002, è morto tragicamente 3 giorni dopo il suo 19° compleanno, il 24 marzo 2021, vittima di un terribilestradale nel cuore della ...Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Casilino, che hanno svolto i rilievi scientifici dell'incidente, stanno raccogliendo le informazioni necessarie da fornire al magistrato per ...La Lazio e il mondo del calcio piangono la tragica scomparsa di Daniel Guerini, il giovane classe 2002 della Primavera biancoceleste deceduto a seguito di un terribile incidente avvenuto nella ...