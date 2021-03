I maledetti toscani, allenatori di terra e di mare (Di giovedì 25 marzo 2021) . Ve ne racconto qualcuno che qualche traccia ha lasciato. Uno di loro era alto e grosso, sanguigno, di capelli radi, con una faccia da Cristo in croce e le braccia sempre aperte. Renzo Ulivieri, l’apostata di San Miniato (Pisa). Si allontanò dal Signore e divenne l’irrequieto discepolo del profeta calvo del Volga Nikolaj Lenin di cui possedeva un piccolo busto in legno. Ulivieri disse: “Sogno di trovare un campo di calcio in paradiso”. Si corresse: “Meglio all’inferno perché là almeno ci sono le donnacce”. Renzo Ulivieri peccò molto di gola e si nutrì con passione di sarde fritte, fagioli col tonno, pane col rigatino, spaghetti con la bottarga. Si addormentava con gli appunti tattici sul comodino e si svegliava di soprassalto scrivendo altri appunti tattici. Negli spogliatoi si presentava così: “Qui comandiamo in tre: io, l’Ulivieri e il figlio della Gina”. E Gina era la sua ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) . Ve ne racconto qualcuno che qualche traccia ha lasciato. Uno di loro era alto e grosso, sanguigno, di capelli radi, con una faccia da Cristo in croce e le braccia sempre aperte. Renzo Ulivieri, l’apostata di San Miniato (Pisa). Si allontanò dal Signore e divenne l’irrequieto discepolo del profeta calvo del Volga Nikolaj Lenin di cui possedeva un piccolo busto in legno. Ulivieri disse: “Sogno di trovare un campo di calcio in paradiso”. Si corresse: “Meglio all’inferno perché là almeno ci sono le donnacce”. Renzo Ulivieri peccò molto di gola e si nutrì con passione di sarde fritte, fagioli col tonno, pane col rigatino, spaghetti con la bottarga. Si addormentava con gli appunti tattici sul comodino e si svegliava di soprassalto scrivendo altri appunti tattici. Negli spogliatoi si presentava così: “Qui comandiamo in tre: io, l’Ulivieri e il figlio della Gina”. E Gina era la sua ...

AndreaPellicani : @Moonlightshad1 @PaolaTacconi Cristina buongiorno. Vai a leggerti “Maledetti toscani” di Curzio Malaparte. Capirai… - KompagnaTeresa : Maledetti toscani. (Ipse dixit) #dantedì2021 - lennoxlw : RT @GBGuerri: Tutti son buoni a far gli eroi con la pelle degli altri... (Malaparte, Maledetti toscani) - marsigatto : RT @GBGuerri: Tutti son buoni a far gli eroi con la pelle degli altri... (Malaparte, Maledetti toscani) - micioruffi : RT @GBGuerri: Tutti son buoni a far gli eroi con la pelle degli altri... (Malaparte, Maledetti toscani) -

Ultime Notizie dalla rete : maledetti toscani Marte C'era anche "Maledetti marziani" perché forse noi toscani discendiamo da Marte. Altre osservazioni telescopiche fecero scoprire due piccole lune: Fobos e Deimos . E inoltre canali prosciugati, ...

Addio a Mauro Bellugi: a 71 anni muore l'interista dal cuore grande Curzio Malaparte nel suo strepitoso Maledetti Toscani scrisse: 'I toscani han l'abitudine di non salutare mai per primi nessuno, nemmeno in Paradiso. E questo, anche Dio lo sa. Vedrai che ti saluterà lui, per primo'. Vedrai Mauro, ti ...

I maledetti toscani, allenatori di terra e di mare - ilNapolista ilnapolista Strage in Erasmus, nessun processo in 5 anni Nel tragico incidente di Tarragona morirono tre studentesse toscane. I genitori di Lucrezia Borghi al capo di Sato: "Vogliamo giustizia" ...

Il Covid uccide anche Giovanni Gastel, il grande artista della fotografia Con i suoi scatti ha esaltato la moda made in Italy, grazie a campagne pubblicitarie per i marchi più prestigiosi. Il decesso a Milano per le complicazioni da Covid. Aveva 65 anni.

C'era anche "marziani" perché forse noidiscendiamo da Marte. Altre osservazioni telescopiche fecero scoprire due piccole lune: Fobos e Deimos . E inoltre canali prosciugati, ...Curzio Malaparte nel suo strepitososcrisse: 'Ihan l'abitudine di non salutare mai per primi nessuno, nemmeno in Paradiso. E questo, anche Dio lo sa. Vedrai che ti saluterà lui, per primo'. Vedrai Mauro, ti ...Nel tragico incidente di Tarragona morirono tre studentesse toscane. I genitori di Lucrezia Borghi al capo di Sato: "Vogliamo giustizia" ...Con i suoi scatti ha esaltato la moda made in Italy, grazie a campagne pubblicitarie per i marchi più prestigiosi. Il decesso a Milano per le complicazioni da Covid. Aveva 65 anni.