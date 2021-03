I due colori principali per Huawei P50 appaiono scontati (Di giovedì 25 marzo 2021) Sembrano esserci pochi dubbi, ad oggi, su alcune scelte relative alla commercializzazione dei nuovi Huawei P50. Rispetto al nostro ultimo punto della situazione, in effetti c’è qualche altra cosa da dire che potrebbe attirare l’attenzione di chi non vede l’ora di mettere le mani sui due top di gamma Android. Fondamentalmente, il presupposto dal quale partire è che non avremo modo di toccare con mano il device prima del mese di maggio. Complice il discorso pandemia, infatti, il colosso cinese quest’anno è andato lungo coi tempi. Le principali colorazioni dei nuovi Huawei P50 L’altro elemento sul quale dobbiamo concentrarci oggi 25 marzo, però, si riferisce alle colorazioni con le quali i nuovi Huawei P50 dovrebbero irrompere sul mercato nel corso delle prossime settimane. Proprio ora, il concept che ci è stato ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Sembrano esserci pochi dubbi, ad oggi, su alcune scelte relative alla commercializzazione dei nuoviP50. Rispetto al nostro ultimo punto della situazione, in effetti c’è qualche altra cosa da dire che potrebbe attirare l’attenzione di chi non vede l’ora di mettere le mani sui due top di gamma Android. Fondamentalmente, il presupposto dal quale partire è che non avremo modo di toccare con mano il device prima del mese di maggio. Complice il discorso pandemia, infatti, il colosso cinese quest’anno è andato lungo coi tempi. Lecolorazioni dei nuoviP50 L’altro elemento sul quale dobbiamo concentrarci oggi 25 marzo, però, si riferisce alle colorazioni con le quali i nuoviP50 dovrebbero irrompere sul mercato nel corso delle prossime settimane. Proprio ora, il concept che ci è stato ...

