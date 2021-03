Advertising

TuttoAndroid : Fairphone 2 aggiornato ad Android 9: ben 5 anni di supporto software! -

Ultime Notizie dalla rete : Fairphone aggiornato

Wired Italia

... LG Nexus 4, LG Nexus 5, Nexus 7 2013 (Wi-Fi and LTE models)2 BQ E5 HD Ubuntu Edition, ...da segnalare che l'OTA-16 segnerà anche l'addio a web rendering engine Oxide che non viene...... LG Nexus 4, LG Nexus 5, Nexus 7 2013 (Wi-Fi and LTE models)2 BQ E5 HD Ubuntu Edition, ...da segnalare che l'OTA-16 segnerà anche l'addio a web rendering engine Oxide che non viene...