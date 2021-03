Ennesimo flop convocazioni Poste, sopralluogo a Chiuduno (Di giovedì 25 marzo 2021) Un’altra giornata nera: appuntamenti mancati, Asst costrette a chiamare in autonomia. «Ma nemmeno una dose sprecata». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 25 marzo 2021) Un’altra giornata nera: appuntamenti mancati, Asst costrette a chiamare in autonomia. «Ma nemmeno una dose sprecata».

Advertising

BI2PD8Zn4UGG9Wu : RT @Peppe24245235: #Lombardia azzerati vertici #Aria Tutti i flop: dai vaccini al sistema informatico - Il Sole 24 ORE #commissariatelaLom… - andytuit : 'È l’ennesimo #flop della campagna vaccinale lombarda, dopo i disagi dei giorni scorsi a Cremona, Como, Monza e Var… - LuisellaLuis : Solo i fanatici di dx hanno osannato l'arrivo di Ercolano in Lombardia. Bastava essere informati e non lobotomizza… - DaCaiomauro : RT @ValterRimini: Le #sardine hanno fatto la fine di #ItaliaViva anzi italia marcia. A Napoli ennesimo flop dei figli nati in provetta dai… - regole_senza : @FAN_TV1 @Saverio_94 Ma chi lo guarda sto programma??? La Ventura negli ultimi anni ha floppato alla grande con tut… -