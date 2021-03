Cinisello Balsamo | al via progetto pilota ‘Fai la differenza’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 marzo 2021) Uninnovativo nato come base per lo studio di fattibilità della tariffa puntuale nel Comune di. Si chiamala differenza – Metti i rifiuti al proprio posto!’ ed è promosso dal Comune, Nord Milano Ambiente Spa, la società in-house che si occupa dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale, e UniAbita, cooperativa edificatrice. Protagonista il caseggiato di via Bramante, 15, identificato da UniAbita come luogo simbolo per attivare la sperimentazione, in cui attualmente vivono circa 325 famiglie per più di 850 abitanti. Obiettivo: valutare all’interno di un grande spazio e/o quartiere l’incidenza della raccolta differenziata, l’efficacia di azioni concrete e informative nella diminuzione dell’indifferenziato e la resa delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti. ...