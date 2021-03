Advertising

sportface2016 : Cile, #Vidal a #Isla: “Spero di vestire la maglia del #Flamengo un giorno, al momento sono contento per te” - TV7Benevento : Calcio: Vidal a Isla, 'felice che indossi maglia Flamengo, spero di farlo anch'io un giorno'... - sportli26181512 : Appiano si svuota: Conte lavora con le 'seconde linee' e la certezza Lautaro: Appiano si svuota: Conte lavora con l… - JohnEscudero13 : RT @Gazzetta_it: #Calciomercato @Inter Dove va #Vidal? #Marsiglia, #Gala e #Flamengo alla finestra - Crf__Juninho : RT @Gazzetta_it: #Calciomercato @Inter Dove va #Vidal? #Marsiglia, #Gala e #Flamengo alla finestra -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Vidal

Metro

... Marotta endr). La nuova vita di Lichtsteiner Nell'intervista rilasciata a tuttojuve.com il ... Anche se sono convinto che, prima o poi, tornerò nuovamente all'interno del mondo del. Oggi ...outstream L'obiettivo diè quello di tornare in campo il 7 aprile contro il Sassuolo, anche se le sue condizioni andranno monitorate giorno per giorno e per il momento si sta limitando a ...Roma, 25 mar. - (Adnkronos) - “Sono felice che indossi la maglia più importante del Sud America. Un giorno spero di avere la possibilità che stai avendo tu”. Il centrocampista cileno dell'Inter Arturo ...Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri followers si sono espressi in merito agli acquisti più deludenti in Serie A ...