Cagliari: Sottil, Tramoni e Ceppitelli continuano ad allenarsi a parte

Doppia seduta per il Cagliari ad Asseminello in vista del match contro il Verona di sabato prossimo: questo il report del club rossoblù Doppia seduta per il Cagliari di Leonardo Semplici oggi ad Asseminello. Questo il report pubblicato dal club rossoblù. «Doppia seduta di allenamento per il Cagliari oggi ad Asseminello. Nel corso della mattinata la squadra agli ordini del mister Semplici, coadiuvato dal suo staff, è stata impegnata in una serie di esercitazioni sul possesso palla in campo ridotti, seguite da prove di situazioni tattiche offensive. Infine, partita a campo ridotto. La sessione pomeridiana ha visto i rossoblù svolgere un lavoro atletico a circuiti e quindi disputare una serie di partitelle. Personalizzato per Luca Ceppitelli, Riccardo Sottil e Mattéo Tramoni.

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Sottil Via agli 'strani' Europei Under 21: per l'Italia missione difficile ma non impossibile Sono ancora una volta i titolari storici delle squadre di Nicolato, ma Zappa del Cagliari e ... Mancano gli esterni veri, perché Riccardo Sottil è infortunato e al suo posto è stato chiamato Raspadori ...

Calcio: Cagliari insegue il Toro nelle 10 'finali salvezza' E da tre turni il Cagliari è alle solite: subisce almeno due gol a partita. Davanti poca lucidità ... Potrebbe essere l'occasione per rivedere nel gruppo Tramoni e Sottil: l'ex viola è fuori dai giochi ...

Sottil è pronto a tornare: sarà il “Lazzari” del Cagliari Cagliari News 24 Cagliari: Sottil, Tramoni e Ceppitelli continuano ad allenarsi a parte Doppia seduta per il Cagliari ad Asseminello in vista del match contro il Verona di sabato prossimo: questo il report del club rossoblù ...

Cagliari, il futuro di Sottil in mano alla viola: la situazione LO SCENARIO – Per poter riscattare Sottil il Cagliari dovrà versare nelle casse dei gigliati la somma di 11 milioni di euro, a cui la Fiorentina potrà rispondere versando 13 m ...

